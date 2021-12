Augsburg

Erstimpfungen legen deutlich zu - obwohl Termine weiter knapp sind

Plus Ungeimpfte Augsburger hatten zuletzt ein 24-fach höheres Risiko, auf die Intensivstation zu kommen, als geimpfte. Die Zahl der Impfungen steigt - trotzdem braucht es Geduld.

Von Jörg Heinzle

Das Impfen gegen Corona kommt voran in Augsburg. Die Zahl der Menschen, die sich eine erste Impfung geben lassen, ist deutlich gestiegen. Ende Oktober zählte die Stadt innerhalb einer Woche gerade mal noch rund 1000 Erstimpfungen. Zuletzt waren es immerhin wieder knapp 3000 Erstimpfungen innerhalb einer Woche. Es könnten allerdings noch deutlich mehr sein - denn die Nachfrage ist noch immer größer als das Angebot. Die Termine im städtischen Impfzentrum und an den drei Augsburger Klinken, die jetzt ebenfalls impfen, sind im Moment weitgehend ausgebucht. Auch bei Haus- und Fachärzten ist der Ansturm groß. Dazu kommt: Weiter ist der Impfstoff von Biontech knapp. Die Augsburger Frauenärztin Dr. Marion Schäfer musste deshalb bereits vielen Patientinnen wieder absagen. Sie spricht von einem "Desaster". Welche Impfangebote es in den kommenden Tagen in Augsburg dennoch gibt.

