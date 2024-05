Augsburg

06:00 Uhr

Abrissbagger schafft Platz für Hotel-Anbau

Von Michael Hörmann

Das Nachbargebäude am Hotel Maximilian's in Augsburgs Innenstadt wird entfernt. So steht es um den Zeitplan.

Es ist eine Großbaustelle inmitten der Stadt. In der Katharinengasse in Augsburg wird gegenwärtig ein altes Gebäude abgerissen. Die Durchfahrt ist für Autofahrer gesperrt. Fußgänger kommen vorbei. Das Parkhaus vom benachbarten Hotel Maximilian's bleibt erreichbar. Die Zufahrt erfolgt über die Maximilianstraße. Das Hotel investiert viel Geld in einen Neubau. Dafür wird jetzt Platz geschaffen. So sieht der Zeitplan aus. Der Abbruch des alten Gebäudes hat im März begonnen. Die Arbeiten laufen laut Hoteldirektor Theodor Gandenheimer planmäßig. Das Haus wird Stück für Stück abgetragen. Die Baustelleneinrichtung ist so angelegt, dass das Parkhaus anfahrbar ist. Der behutsame Abriss geschieht, um unnötigen Lärm zu vermeiden. Der Hotelbetrieb im Fünfsternehotel läuft regulär. Gandenheimer sagt: "Das Abbruchunternehmen Hafner Baumgartl geht sehr behutsam vor, was uns im Hinblick auf die angrenzenden denkmalgeschützten Gebäude wichtig ist." Gegenüber liegt das Schaezlerpalais. Bis Ende Mai soll das Gebäude komplett entfernt sein Bis Ende Mai sollt das Gebäude komplett entfernt sein, heißt es. Wegen der Augsburger Sommernächte gibt es eine kurzeitige Unterbrechung der Bauarbeiten. Die Baustelle wird verkleinert, damit die Zufahrt zum öffentlichen Parkhaus über die Konrad-Adenauer-Allee gewährleistet ist. Zudem entstehe ein zusätzlicher Fluchtweg für das Stadtfest. Dessen Termin ist Ende Juni. Acht Millionen Euro investiert das Hotel in den Neubau. Es handelt sich um einen exklusiven Anbau mit lediglich sieben Suiten. Auf dem Dach wird zudem ein Pool errichtet. Das Projekt soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Der Neubau wird durch einen Übergang im ersten Obergeschoss mit dem bestehenden Hotel verbunden. Dies ermöglicht zusätzliche Plätze im Parkhaus. Derzeit sind es 130 Stellplätze, 60 weitere Plätze sind vorgesehen. "Höhepunkt des Neubaus", so Gandenheimer, werde ein Dachpool mit Blick über die Dächer von Augsburg sein. 14 auf drei Meter soll er groß werden, auch Liegestühle stehen künftig auf dem Dach des Anbaus. Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Anbau mit Dachpool: Augsburger Hotel Maximilian's investiert Millionen

