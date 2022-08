Achtung Baustelle: In der Steingasse wird abends ein Kran angeliefert

Der Durchgang vom Augsburger Rathausplatz ist über Nacht gesperrt. Die anstehenden Arbeiten hängen mit der Brandruine in der Karolinenstraße zusammen.

Ein paar Stunden ist der Durchgang vom Rathausplatz zur Steingasse in Augsburg gesperrt. Grund ist die Anlieferung eines Baukrans. Der Kran wird in den nächsten Monaten benötigt, um die Sanierung der Brandruine in der Karolinenstraße anzugehen. Der Kran steht in einem Hinterhof.

Steingasse in Augsburg ist ab Freitagabend gesperrt

Wie die Stadt Augsburg informiert, gilt die Sperrung von Freitag ab 20 Uhr. Sie soll am Samstag gegen 8 Uhr aufgehoben werden. In der Nacht wird der Kran montiert. Die Arbeiten erfolgen zu diesem Zeitpunkt, weil dann weniger in der Stadt los.

30 Bilder Feuer in der Augsburger Karolinenstraße: Die Bilder vom Einsatz

Der Kran ist notwendig, um im ersten Schritt ein Schutzdach für den kommenden Winter zu errichten. Das ausgebrannte Gebäude soll nicht noch weiter von Schnee und Frost beschädigt werden.

