Ärger in Unterkunft, bürokratische Hürden: Ukraine-Krieg fordert die Stadt

Plus Streit in der Notunterkunft, ein veränderter Ablauf bei der Registrierung von Geflüchteten aus der Ukraine: Die Stadt steht vor Herausforderungen und benötigt mehr Personal.

Die Augsburger Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine ist seit über einer Woche in Betrieb. Diese Woche waren dort Stand Mittwoch 199 Personen untergebracht. Dabei gab es auch Streitereien unter den Bewohnern. In Sachen Registrierung läuft ebenfalls noch nicht alles rund: Das Vorgehen wurde nun geändert.