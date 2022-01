Augsburg

Aktivisten protestieren mit Demos und Mahnwachen gegen Tierversuche in Augsburg

Plus Am Freitag demonstrierten Tierversuchsgegner vor dem Augsburger Sigma Technopark. Dort wird in den kommenden Monaten eine Versuchstierhaltung für Medizinforscher eingerichtet.

Von Eva Maria Knab

Angekündigt war ein stiller Protest vor dem Sigma-Technopark. Doch die "silent line" von Tierversuchsgegnern, die mit großen Plakaten und teilweise als Tiere verkleidet demonstrierten, war am Freitagmittag an der Werner-von Siemens-Straße nicht zu übersehen. "Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass in Augsburg schon sehr bald Tierversuche stattfinden", sagt Aktivistin Rosmarie Lautenbacher. Nicht weit weg von den Demonstranten wird in einem Gebäude des Gewerbeparks in den kommenden Monaten eine Versuchstierhaltung der Augsburger Unimedizin installiert.

