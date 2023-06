Augsburg

"Alles hat seine Zeit": Das Augsburger Traditionsgeschäft Ricks schließt

Plus Von der Analogkamera bis zum 3D-Drucker: Das Geschäft Ricks in der Augsburger Innenstadt war immer am Puls der Zeit. Nun schließt es – doch etwas wird bleiben.

Von Theodor Döbler

Ingrid Ricks steht hinter der Theke und tippt in die Kasse. "Fünfmal 3,45 Euro, zweimal 1,95 Euro und einmal 9,95 Euro", sagt sie fröhlich. Die Inhaberin des Ricks in Augsburg kennt die Preise ihrer Waren auswendig. "Jetzt die 50-Prozent-Taste - wir schließen ja bald. Das macht dann 15,55 Euro, bitte." Ingrid Ricks ist Inhaberin eines geschichtsträchtigen Geschäfts. Von der Analogkamera bis zum 3D-Drucker war das Ricks immer am Puls der Zeit. Doch bald ist Schluss.

Als Günther Ricks im Jahr 1975 eine leerstehende Bäckerei am Milchberg anmietete, hatte er noch keinen Schimmer, was aus dieser nahezu spontanen Idee würde. Alles begann mit einem Freund, erzählt Ricks heute, der seine gebrauchte Kameraausrüstung dort ins Schaufenster hängen wollte, um sie zu verkaufen. Die Ausrüstung habe sich derart schnell verkauft, dass Ricks das Verkaufsmodell wiederholte, sagt er.

