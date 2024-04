Augsburg

Der Alpenverein baut in Göggingen eine Mountainbike-Strecke

Plus Am Augsburger Neubaugebiet Friedrich-Ebert-Straße entsteht auf 7500 Quadratmetern eine naturbelassene Trainingsanlage. Dort sollen nicht nur Radprofis Spaß haben.

Von Fridtjof Atterdal

Zuerst ist jahrelang nichts passiert, jetzt können sich die Gögginger gleich auf zwei Fahrradparcours freuen. Nach der Beseitigung des "Dirtparks" im Gögginger Wäldchen vor drei Jahren, wollte die Stadt eigentlich schnellstmöglich Ersatz für die Fahrradstrecke schaffen. Mittlerweile sieht man erste Aktivitäten auf dem Erweiterungsgelände des Gögginger Friedhofs an der Apprichstraße, wo einmal ein "Mehrgenerationenparcours" entstehen soll. Und seit wenigen Tagen steht fest, wie das Mountainbike-Trainingsgelände des Deutschen Alpenvereins (DAV) einmal aussehen wird. Im Gegensatz zum betonierten "Pumptrack" an der Apprichstraße soll das Mountainbike-Gelände mit naturbelassenen Tracks aufwarten, wie sie die Fahrradsportler lieben.

"Der DAV gehörte mit dem Stadtjugendring zu den Ersten, die sich über die Beseitigung der Kinder-Radstrecke im Gögginger Wäldchen gewandt haben", berichtet DAV-Projektleiter Stefan Kern. Die Stadt sei dann bald auf den DAV zugekommen, um auszuloten, ob man gemeinsam einen Fahrradparcours stemmen könne. Die Stadt bot dem Verein zunächst ein Gelände in der Nähe der WWK-Arena an, das sich aber als ungeeignet herausstellte, so Kern. Das jetzt gewählte Gelände am Neubaugebiet Friedrich-Ebert-Straße sollte ursprünglich ein Fußballplatz werden, bis man bemerkte, dass der Platz für ein großes Fußballfeld nicht ausreicht. Dafür eignete er sich umso besser für ein Mountainbike-Trainingsgelände.

