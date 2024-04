Millionenprojekt im Herrenbach: Altenheim wird neu gebaut

Die AWO Schwaben investiert einige Millionen in einen modernen Ersatzneubau. Bis Ende 2026 soll das Seniorenzentrum für gut 100 Personen fertiggestellt sein.

Die Bauarbeiten zum neuen Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben im Augsburger Stadtteil Herrenbach haben begonnen. Den Anfang machen Abbrucharbeiten: Der Altbau – ein aus den 60er Jahren stammendes, acht Stockwerke umfassendes Gebäude - sowie eine angrenzende Wohnanlage sind bereits teilweise abgebrochen worden. Geplant ist ein viergeschossiges Bauwerk mit 106 Pflegeplätzen. Die Baukosten betragen rund 22 Millionen Euro. Die Einrichtung soll Ende 2026 fertiggestellt sein.

Das Seniorenheim der AWO Schwaben im Herrenbach gehört zu den Traditionshäusern Augsburgs. Anstelle des Hochhauses und der angrenzenden Wohnanlage wird ein moderner Ersatzneubau errichtet. Das Vorhaben wird seitens des Freistaats mit einem Betrag in Höhe von 4,2 Millionen Euro gefördert. „Durch diese Förderung können wir beispielsweise einen Demenzgarten, eine Dachterrasse für Betreuungsaktivitäten und zusätzliche Bewegungsflächen in der Einrichtung realisieren, ohne unsere Bewohnerinnen und Bewohner hierfür finanziell zu belasten“, freut sich Marion Leichtle-Werner, AWO-Schwaben-Vorständin für Bau, Finanzen und Gleichstellung.

Das Seniorenzentrum der AWO Schwaben im Herrenbach wird abgerissen und neu gebaut. Die Einrichtung soll Ende 2026 fertiggestellt sein. Foto: Daniela Ziegler

In dem Neubau werden verschiedene Wohngruppen unterkommen. Das Konzept sieht vor, dass jeweils 14 bis 16 Bewohnerinnen und Bewohner in einer hausgemeinschaftlichen Gruppe ausschließlich in Einzelzimmern zusammenleben. Zwei Wohngruppen sind zu einem Wohnbereich zusammengeschlossen. Jeder Wohngruppe ist ein Wohnzimmer zugeordnet, das gleichzeitig als Verbindung zum gemeinsamen Essbereich mit Gruppenküche fungiert. Daneben soll es eine Wohngruppe speziell für Menschen mit dementiellen Erkrankungen geben, die eine eigene beschützte Terrasse mit Garten erhält. Vor dem allgemeinen Café und Mehrzweckraum entsteht ein großer Terrassenbereich mit einem grünen und abwechslungsreich bepflanzten Garten. Eine Photovoltaikanlage ist auf dem Neubau ebenfalls vorgesehen. Das Projekt wird vom Architekturbüro Höss Amberg + Partner realisiert. (ziss)

