An der Friedberger Straße eröffnet das neue Hostel "Henry's Sleeping"

Ein Gebäude an der Lechbrücke in Hochzoll wurde länger saniert. Jetzt steht fest, was daraus werden wird. Wer hinter dem Hostel "Henry's Sleeping" steckt.

An der Friedberger Straße, Ecke Berliner Alle, wird schon seit Längerem ein Gebäude saniert. Nun steht fest, wer dort einmal wohnen soll: Touristen und Gäste der Stadt. In wenigen Tagen eröffnet in Augsburg das Hostel "Henry's Sleeping". Dahinter steckt ein bekannter Augsburger Gastronom.

Die Marke Henry's Sleeping gibt es seit rund einem Jahr und hat ihren Ursprung in Ulm. Dort gibt es bereits ein Hostel in zentraler Innenstadtlage. Nun eröffnet in Augsburg an der Lechbrücke in Hochzoll ein zweites Haus. Hinter der Marke steht der bekannte Gastronom Fatmir Seferi, der seit einiger Zeit auch in der Hotelbranche aktiv ist. Das Haus an der Friedberger Straße soll daher nicht die einzige Filiale in Augsburg bleiben.

Hostel in Augsburg: Check-in im Henry's Sleeping ist komplett digital

Ab 15. Juni sollen Gäste eines der 15 Zimmer (circa 30 Betten) im Henry's Sleeping Augsburg buchen können. Zur Auswahl stehen Mehrbett- und Einzelzimmer. Ausgestattet sind sie laut Betreiber modern, mit einer Kochnische und Kühlschrank. Außerdem gibt es einen Automaten mit Snacks und Getränken. Services wie in einem Hotel gibt es im Hostel nicht. Stattdessen sind Buchung und Check-in komplett digitalisiert.

Beworben wird das Hostel als Anlaufstelle für Städtereisende, Familien und Backpacker. Für Augsburg ist bereits eine weitere Filiale geplant. Wo genau sie eröffnen wird, will das Unternehmen noch nicht verraten. Nur so viel: "Es wird in der Innenstadt entstehen", so ein Sprecher.

