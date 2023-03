Augsburg

07:56 Uhr

Antifa und Polizei geraten bei Demo in Augsburger Innenstadt aneinander

Bei einer Antifa-Demo in der Augsburger Innenstadt ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Polizei gekommen.

Plus Bei einer Kundgebung aus dem politisch linken Spektrum kommt es am Sonntagnachmittag zu Auseinandersetzungen. Es ist eine von vielen Wochenend-Demos in Augsburg.

Von Max Kramer

Bei einem Protestzug aus dem politisch linken Spektrum ist es am Sonntagnachmittag in der Augsburger Innenstadt zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei gekommen. Dabei gab es offenbar auch Verletzte. Nach der aufsehenerregenden Razzia im Oberhauser Hans-Beimler-Zentrum, einem Treffpunkt für linke Gruppierungen, hatte das "Offene Antifaschistische Treffen Augsburg" zu einer Protest-Kundgebung auf dem Königsplatz aufgerufen.

