Anwohnende zu Süchtigentreff: "Wer schaut auf unsere Lebensqualität?"

Ordnungsreferent Frank Pintsch stellt sich Bürgern in Oberhausen. Es geht um den geplanten neuen Standort für den Süchtigentreff im Stadtteil.

Es ist ungemütlich am Donnerstagmittag, der Wind pfeift und es regnet. Das Wetter ist mies. Es passt zur Stimmung von Bürgern, die in Oberhausen leben. Zumindest bei denjenigen, die sich gegen den geplanten neuen Standort für den Süchtigentreff im Stadtteil aussprechen. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) stellt sich ein weiteres Mal den Bürgern in Oberhausen. Pintsch versucht, die Position der Stadt zu verdeutlichen. Sie möchte am Areal rund um die Kirche St. Johannes ein Zentrum schaffen, das Süchtigen zusätzliche Unterstützung bietet. Viele Anwohner sind empört, das sagen sie deutlich. Pintsch nimmt die geäußerten Sorgen zur Kenntnis. Wiederholt betont er: "Es ist noch nichts entschieden."

Seit die Pläne der Stadt bekannt wurden, die Drogenszene vom Helmut-Haller-Platz in Richtung Donauwörther Straßen zu verlagern, formiert sich in Teilen der Bevölkerung Widerstand. Das Areal an der Kirche St. Johannes wird als "Friedensplatz" in Oberhausen bezeichnet. Dieser Ort werde von Familien und Anwohnern hervorragend angenommen, heißt es am Donnerstag mehrfach. Man könne nicht verstehen, warum die Stadt ausgerechnet diesen Platz bevorzuge. Pintsch sagt, dass die Räume für eine bessere Betreuung der Süchtigen geeignet seien. Besser zumindest, als dies derzeit am Oberhauser Bahnhof möglich sei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Süchtigentreff in Oberhausen: Riedingerpark wird als Standort vorgeschlagen

Für Anwohner ist dies kein Argument, das überzeugt. "Es wird auf die Aufenthaltsqualität von Drogensüchtigen geschaut, aber wer sieht die Lebensqualität von uns Anwohnern und Geschäftsleuten?", sagt jemand aus der Runde. Ein Mann, der sich mehrfach zu Wort meldet, bringt einen alternativen Standort ins Gespräch: Der Riedingerpark nahe der MAN sei eine bessere Option, sagt er. Die Süchtigen müssten in diesem Fall eben mit Shuttle-Bussen dorthin gebracht werden.

Pintsch nimmt den Vorschlag als Anregung auf. Er zweifelt jedoch, dass die Lage in einem Gewerbepark geeignet sei, um Süchtige zu betreuen. Dass die jetzige Situation am Helmut-Haller-Platz nicht dauerhaft zu akzeptieren sei, bestätigt der CSU-Politiker. Er glaubt, dass ein Umzug zum Areal an der St. Johannes-Kirche die Situation in Oberhausen verbessern werde: "Wenn ein entsprechendes Angebot für die Szene vorhanden ist, wird es auch angenommen." Man könne zumindest davon ausgehen, dass es dauerhaft nicht zwei Anlaufstationen für Süchtige geben werde. Menschen, die derzeit am Oberhauser Bahnhof leben, beschreiben die aktuelle Situation "als unerträglich". Ein jüngerer Mann schildert, dass er in seinem Haus regelmäßig gebrauchte Spritzen entsorge und Fäkalien beseitige. Ordnungsreferent Pintsch nickt.

Lesen Sie dazu auch