Anwohner ärgern sich über wild abgestellte E-Scooter am Schmiedberg

Auch wenn die Stadt Augsburg Parkzonen in der Innenstadt ausgewiesen hat, stehen viele Fahrzeuge noch immer kreuz und quer. So reagiert die Stadt.

Der Anwohner, der am Schmiedberg wohnt, ist sauer – und er hat gezählt: "An einem Tag standen gegen 14 Uhr insgesamt 23 E-Scooter am und im Schmiedberg." Einen Tag später seien es nach seinen Angaben 20 Fahrzeuge gewesen. Man leide seit Langem unter den Baustellen in diesem Bereich der Innenstadt, jetzt kämen die E-Scooter auch noch hinzu, schimpft er. Bei der Stadt Augsburg kann man seinen Ärger nachvollziehen. Vor allem deshalb, weil die Stadt in Absprache mit Verleihern eigentlich Parkzonen für E-Scooter ausgewiesen hat.

Sicherheitsrisiko: Ältere Menschen ärgern sich über wild abgestellte E-Scooter

Wild abgestellte E-Scooter, die teils quer am Boden liegen, sind nicht nur ein Hindernis für Menschen, die schlecht zu Fuß unterwegs sind. Es ist bekannt, dass viele Senioren über die Situation klagen, aber auch Mütter und Väter mit Kinderwagen oder blinde Menschen stören sich an den wild abgestellten Scootern. Bei der Stadt weiß man um diese Befindlichkeiten. "Die Stadtverwaltung ist sehr darum bemüht, die Situation hinsichtlich rücksichtslos abgestellter E-Scooter zu verbessern", heißt es im Mobilitätsreferat, vormals Baureferat. Vor diesem Hintergrund sei mit Anbietern von E-Scootern eine freiwillige Selbstverpflichtung entwickelt worden, auf deren Grundlage unter anderem das Abstellen der Fahrzeuge klar geregelt wird.

Stadt Augsburg richtet 29 Abstellplätze für E-Scooter ein

Das Konzept fußt auf zwei Säulen: Dem Abstellkonzept in der Innenstadt und Regeln, die das gesamte Stadtgebiet beinhalten. Das Innenstadtkonzept mit Sperrzone und definierten Abstellorten ist seit Ende Mai "scharf geschaltet". Das heißt, E-Scooter dürfen im Innenstadtbereich nur noch in den dafür vorgesehenen Abstellflächen abgestellt sein. Insgesamt sind 29 Abstellstandorte eingerichtet beziehungsweise vorgesehen. Wegen Baustellen gibt es teils Verzögerungen.

Am Zeugplatz ist ein Parkplatz für E-Scooter eingerichtet. Foto: Michael Hörmann

Die Standorte würden gut angenommen, heißt es. Es gebe eine deutliche Verbesserung im Straßenbild. Man kontrolliere aber auch, an welchen Stellen nachgebessert werden muss. Der Schmiedberg liegt laut Stadt außerhalb des Abstellkonzeptes Innenstadt. Die vom Anwohner geschilderte Situation sei jedoch nicht hinzunehmen. Mit den E-Scooter-Anbietern sei ein Gespräch vereinbart, um ein erstes Resümee zu ziehen. Dabei soll auch über mögliche Anpassungen gesprochen werden.

Andreas Bleymeier, Leiter des Ordnungsamtes, sagt, dass seiner Behörde bislang keine Klagen vom Schmiedberg bekannt gewesen seien. Man werde nun die Örtlichkeit öfters ansteuern und Verstöße ahnden.