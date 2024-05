Arbeiten an der Riesenbaustelle Karolinenstraße gehen voran

Die Groß-Baustelle in der Augsburger Karolinenstraße macht große Fortschritte. Inzwischen stehen im hinteren Gebäudeteil die ersten Stockwerke.

An den zwei benachbarten Riesenbaustellen in der Karolinenstraße geht es voran – und zwar in großen Schritten. Erste Stockwerke im hinteren Teil sind bereits errichtet, die Arbeiten neben dem Bader-Haus anstelle des früheren Müller-Drogeriemarktes laufen. Und wo im Bader-Haus einst "Bücher Pustet" im Hintergebäude untergebracht war, soll nach Fertigstellung unter anderem ein Supermarkt unterkommen. (kmax)