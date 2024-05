Attacke im Siebentischwald: Opfer flüchtet ins Krankenhaus in Haunstetten

Ein junger Mann wird im Augsburger Siebentischwald von einem Unbekannten angegriffen. Der Fall gibt der Polizei Rätsel auf.

Attacke im Siebentischwald in Augsburg: Am Donnerstag spazierte ein 23-jähriger Mann im Siebentischwald. Er wurde laut Polizei von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Fall gibt Rätsel auf.

Am Donnerstagabend spazierte der 23-jährige Mann durch den Siebentischwald, als er aus dem Nichts von einem unbekannten Mann mit einem länglichen Gegenstand auf den Oberschenkel geschlagen wurde. Das Opfer flüchtete in das nahegelegene Krankenhaus in Haunstetten. Vom unbekannten Täter fehlt bislang jede Spur.

Eine Personenbeschreibung war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich, heißt es. Eine Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gesucht. (möh)

