Augsburg

16:20 Uhr

Auch in der Schutzzone wird in der Silvesternacht in Augsburg geböllert

Plus Ordnungsreferent Frank Pintsch sagt, warum das Verbot nicht konsequent kontrolliert wird. Feuerwehr und Polizei hatten viel zu tun. Eine Silvesterrakete löst einen Balkonbrand aus.

Von Michael Hörmann

Die Menschen in Augsburg sind ausgelassen in das neue Jahr gestartet. Bei Temperaturen von neun Grad zum Jahreswechsel feierten viele auf den Straßen. Es war teils extrem laut im Stadtgebiet. Böller und Raketen wurden gezündet. An Neujahr zeigte sich bei Tageslicht das Ausmaß. Straßen waren verdreckt. Auch in Gebieten, in denen ein Feuerwerksverbot der Stadt Augsburg galt, war geböllert worden. Ordnungskräfte und Polizei griffen in Einzelfällen ein, insgesamt waren Polizei und Feuerwehr nahezu im Dauereinsatz. Im Textilviertel brannte es auf einem Balkon, das Feuer wurde vermutlich durch eine Silvesterrakete ausgelöst. Der Schaden wird mit 20.000 Euro angegeben.

