Der Aufbau der Herbstdult beginnt – Straßen werden gesperrt

Am Samstag startet die längste Freiluftkaufstraße in Augsburg – und es gibt wieder genauso viele Stände wie vor der Corona-Zeit. Einige Straßen sind nun gesperrt.

Es ist bald wieder Dult-Zeit in Augsburg. Am Samstag, 1. Oktober, startet die längste Freiluftkaufstraße zwischen Vogeltor und Jakobertor. Die Herbstdult dauert bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober. Es gibt keine coronabedingten Auflagen. Das städtische Marktamt hat insgesamt 126 Markthändler zugelassen. Die Zahl der Stände orientiert sich damit an der Zeit vor Corona. Im Frühjahr hatte es noch einige Lücken gegeben. In dieser Woche starten die Aufbauarbeiten. Daher kommt es in den Wohngebieten zu Verkehrsbeschränkungen.

Die Herbstdult in Augsburg beginnt am 1. Oktober

Beim Marktamt freut man sich auf die Austragung. Die Dult sei Kult und habe aufgrund ihrer langen Tradition eine große wirtschaftliche Bedeutung für Augsburg und das Umland, heißt es. Verwiesen wird auf das breit gefächerte Sortiment. Viele Händlerinnen und Händler seien seit vielen Jahren dabei. Versprochen werden auch Neuheiten. Dazu zählen Luftreiniger, Heißluftfritteusen, Genussartikel für den Hund sowie Grill- und Backmatten.

Die Dult hat an allen Tagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Aus früheren Jahren ist davon auszugehen, dass es vor allem an den beiden Sonntagen zu einem großen Andrang kommt. Eingebunden ist zudem der 3. Oktober (Montag) als Feiertag.

Um einen möglichst sicheren und geordneten Veranstaltungs- und Verkehrsablauf zu gewährleisten, werden der Veranstaltungsbereich und die darauf zuführenden Straßen (Rosengasse, Kappeneck, Lochgäßchen und Auf dem Plätzchen) gesperrt, so die Stadt. Ausgenommen sind Anlieger. Die Regelung gilt von Montag, 26. September (Aufbaubeginn) bis 11. Oktober (Abbauende). Darüber hinaus darf in den genannten Straßen nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.

Lesen Sie dazu auch