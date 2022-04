Augsburg

06:30 Uhr

Endlich wieder Plärrer und Dult: Die Vorfreude in Augsburg ist riesig

Plus Die Dult in Augsburg startet am Karsamstag, am Ostersonntag beginnt das Volksfest. Bei Händlern und Schaustellern herrscht Aufbruchstimmung.

Von Michael Hörmann

Die Dult und der Plärrer sind feste Bestandteile im Leben der Menschen. Zweimal im Jahr besteht die Möglichkeit, zwischen Jakobertor und Vogeltor auf einer Länge von 1000 Metern im Freien einzukaufen sowie am Plärrergelände sich zu vergnügen. Die Corona-Pandemie machte den traditionsreichen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Sie fanden lediglich in abgespeckter Form mit teils strengen Auflagen statt. Jetzt ist alles anders. Es gibt keine Einschränkungen mehr. Dult und Plärrer kehren in bekannter Weise zurück. Und doch ist etwas anders: Die Vorfreude war wohl selten so groß. Es herrscht Aufbruchstimmung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen