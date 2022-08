Augsburg bekommt einen "tierischen" Heißluftballon

Die Ballontaufe mit Jungfernfahrt läuft am 26. August zugunsten des Augsburger Zoos. Mitfahrer können sich anmelden.

Eine neuer Heißluftballon mit einem besonderen Motiv soll bald am Himmel über Augsburg zu sehen sein. Die Ballontaufe mit anschließender Jungfernfahrt ist vom Veranstalter "Ballonfahrten Augsburg" als Charity-Aktion zugunsten des Augsburger Zoos geplant. Gesteuert wird der Ballon von Firmeninhaber Nils Römeling. Als Pilot kann er nach eigenen Angaben auf rund 1500 Ballonfahrten zurückblicken.

Am Freitag, 26. August, will er mit seinem jüngsten Heißluftballon am Startplatz nahe des Friedberger Sees abheben. Die Jungfernfahrt wird traditionell von weiteren Ballonen begleitet. Dort können Mitfahrerinnen und Mitfahrer einsteigen. Noch ist das Ballonmotiv ein Geheimnis, es dürfte jedoch mit den Tieren im Zoo zu tun haben, mit dem eine Partnerschaft besteht. Bei der Jungfernfahrt soll zudem die Hälfte der Tageseinnahmen, die durch Buchungen von mitfahrenden Gästen erzielt werden, an den Zoo gehen.

Start ist am 26. August um 17 Uhr nahe dem Friedberger See. Bei schlechtem Wetter kann sich die Ballonfahrt laut Veranstalter um einen Tag verschieben. Mitfahrgelegenheiten und Wetterinfos gibt es unter der Telefonnummer 0821/449 555 02 oder unter: www.ballonfahrten-augsburg.de. (eva)