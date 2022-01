Augsburg

Feuerwehr rückt zu Brand in Augsburger Park aus

Die Augsburger Feuerwehr hat am Montagabend einen Brand in einem Park in Kriegshaber gelöscht. Die Polizei ermittelt.

Feuer im Park: Die Berufsfeuerwehr Augsburg ist am Montagabend gegen 18.45 Uhr zu einem Brand in der Parkanlage Am Exerzierplatz ausgerückt. Schon bei der Anfahrt, so heißt es im Bericht, seien die Flammen gut sichtbar gewesen. Etwa 100 Quadratmeter trockenes Schilfgras waren in Brand geraten. Die Augsburger Berufsfeuerwehr konnte die Flammen mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber schnell unter Kontrolle bringen und damit eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (fla)

