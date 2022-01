Augsburger Politiker unterzeichnen gemeinsam eine Erklärung zu Corona

Die "Augsburger Erklärung" verurteilt unter anderem die Corona-"Spaziergänge". Die Sozialfraktion zeigt sich verwundert über Oberbürgermeisterin Eva Webers Unterschrift.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und die Bundestagsabgeordneten Claudia Roth (Grüne), Volker Ullrich (CSU) und Ulrike Bahr ( SPD) haben am Montagabend auf dem Rathausplatz eine sogenannte "Augsburger Erklärung" unterzeichnet. In dem vom "Bündnis für Menschenwürde" initiierten Papier wird der Corona-Opfer in Augsburg gedacht, die an dem Virus starben, die während der Lockdowns in Pflegeheimen ohne Beistand von Angehörigen starben oder die aufgrund der angespannten Situation psychisch erkrankten. Gedankt wird allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Gesundheits- und Sozialwesen. Ein Passus befasst sich auch mit den Kundgebungen von Impfgegnern und -gegnerinnen.

Augsburger Erklärung beinhaltet Kritik an Corona-"Spaziergängen"

Man respektiere unterschiedliche Meinungen und die angemeldeten Kundgebungen. "Unangemeldete 'Spaziergänge' sind jedoch nicht legal. Es gibt manches an der aktuellen Corona-Politik zu kritisieren. Dafür gibt es aber andere, demokratische Wege", heißt es in der Erklärung. Man wende sich aber inhaltlich gegen "Verschwörungserzählungen" und das Infragestellen des demokratischen Rechtsstaats, heißt es in dem Papier, das auch auf der Plattform "Change.org" zum Unterzeichnen eingestellt ist.

Sozialfraktion sieht "180-Grad-Wendung" bei OB Eva Weber

Verwundert äußerte sich die Sozialfraktion aus SPD und Linken im Augsburger Stadtrat am Dienstag über das Agieren von Oberbürgermeisterin Weber. Es sei positiv, dass es parteiübergreifend Erstunterzeichner für das Bekenntnis zu Solidarität und demokratischen Werten gab, so Fraktionschef Florian Freund (SPD). "Aber wir nehmen schon mit gewisser Überraschung zur Kenntnis, dass die Oberbürgermeisterin eine 180-Grad-Wendung zu den 'Spaziergängen' hinlegt", so Freund. Noch vor zwei Wochen sei auch auf kritische Rückfragen seiner Fraktion hin zu den unangemeldeten Versammlungen seitens der Stadt "alles Friede-Freude-Eierkuchen gewesen. Jede Kritik wurde damit gekontert, dass diese auf eine Einschränkung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit hinausliefe", so Freund. Wenn Weber nun einen Aufruf unterzeichne, in dem die unangemeldeten Demos als "nicht legal" bezeichnet werden, frage er sich, warum die Stadt diese wochenlang geduldet habe.

Weber hatte Anfang Januar, als sich die unangemeldeten Kundgebungen ausweiteten, diese zwar kritisiert, ein Verbot durch die Stadt gab es anders als in München aber nicht. Offenbar sollte so eine Eskalation vermieden werden. Die Stadt sah auch ein Risiko, im Falle eines Verbots vor Gericht eine Niederlage zu erleiden. Seit vorvergangenem Wochenende laufen die Demos, zu denen mehrere Tausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen, aber als angemeldete Versammlungen, bei denen die Route vorab mit Stadt und Polizei besprochen wird. Das Abstandsgebot wird aber auch dort so gut wie nicht eingehalten. Die beiden Augsburger Grünen Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu forderten Stadt und Polizei am Dienstag auf, Regelverstöße konsequent zu ahnden. Nötig sei auch eine klage Ansage aus dem Innenministerium. "Jedes Mal, wenn Querdenker und Querdenkerinnen aktuell geltende Regularien unbeachtet lassen und dies seitens der Polizei nicht konsequent geahndet wird, wirft das kein gutes Bild auf unsere Stadt und führt zu Nachahmung“, so die beiden Abgeordneten.

Lesen Sie dazu auch