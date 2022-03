Augsburg

vor 17 Min.

Warum bleibt Augsburger Stadtspitze dem Gögginger Frühlingsfest fern?

Plus Das Gögginger Frühlingsfest wurde am Freitag ohne Vertreter der Stadtregierung eröffnet. Das ruft nicht nur bei Festwirten und Schaustellern Unverständnis hervor.

Von Fridtjof Atterdal

Fröhlich und ausgelassen war auch das letzte Gögginger Frühlingsfest 2019 vor der Pandemie. Auf Bildern sieht man den damaligen Oberbürgermeister Kurt Gribl auf der Bühne beim Fassanstich und die politische Prominenz aus dem Stadtrat ließ sich gerne sehen. Seit jeher sind die Volksfeste in Augsburg auch Orte der Begegnung, wo sich die Stadtoberen und Politiker gerne unters Volk mischen. Umso befremdeter war man in diesem Jahr, dass sich bei der Festeröffnung in Göggingen so gut wie niemand von der Stadtspitze sehen ließ. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) war zwar eingeladen, erschien aber nicht. Dass sie nicht einmal einen Stellvertreter schickte, stößt den Schaustellern bitter auf, wie hinter vorgehaltener Hand zu hören war. Öffentlich wollte man lieber nicht darüber sprechen. Die Opposition war beim Anstich dagegen gut vertreten. SPD/ Die Linke waren mit mehreren Mitgliedern vor Ort. Auch Stadträte der Bürgerlichen Mitte und Margarete Heinrich (fraktionslos) waren im Festzelt.

