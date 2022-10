Augsburger Studentin vor Gericht: Sie postete Hakenkreuze im Internet

Zwei Veröffentlichungen auf Facebook werden einer Augsburger Studentin zum Verhängnis. Warum sie zumindest in diesem Verfahren mit einem blauen Auge davonkommt.

Man muss es nicht so machen, wie eine 31-jährige Studentin aus Augsburg, deren Strafverfahren jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht im zweiten Anlauf endgültig eingestellt wurde. Die Frau hatte vor über vier Jahren zwei Beiträge in den sozialen Medien im Internet veröffentlicht, die verbotene Abbildungen enthielten. Weil bei einer anschließenden Durchsuchung in ihrer Wohnung Drogen gefunden wurden, hatte sie dafür eine Geldstrafe erhalten und bezahlt. Dass sie jetzt abermals wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor Gericht stand, hatte sie sich selbst zuzuschreiben. Die Frau hatte bewusst gegen die Auflage der vorläufigen Einstellung ihres Verfahrens verstoßen und eine 1500-Euro-Geldstrafe nicht bezahlt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Im Frühjahr 2018 veröffentlichte die heute 31-Jährige auf ihrem Facebook-Profil einen Medienbeitrag, der sich mit dem bayerischen Polizeiaufgabengesetz befasste. Bebildert war er mit Soldaten aus dem Dritten Reich, sie trugen das Hakenkreuz auf den Schultern. Das zu zeigen, ist Privatpersonen verboten. Die Polizei wertete den sogenannten Post jedoch als öffentlich, weil er für jedermann zu sehen gewesen sei, sagte der ermittelnde Beamte vor Gericht. Die Angeklagte sah das anders.

Studentin über Facebook-Post: "Das habe ich nicht gewusst"

Ihr Profil im Internet sei auf „privat“ gestellt gewesen, meinte sie in der Verhandlung. Sie sei der Überzeugung gewesen, nur ihre Freunde würden sehen, was sie gepostet habe. Ähnlich der zweite angeklagte Fall. Da hatte die Frau nur wenige Wochen zuvor einen Zeitungsartikel in ihrem Profil gezeigt, der sich mit der kurdischen Organisation PKK und deren Führer Abdullah Öcalan befasste. Dass Derartiges für Privatleute im Internet wiederzugeben verboten sei, habe sie nicht gewusst, erklärte die Frau gegenüber Richterin Susanne Scheiwiller. Die hatte das Verfahren schon einmal gegen die Auflage einer 1500-Euro-Zahlung vorläufig eingestellt. Damals, so die Angeklagte, habe sie im Überschwang der Einstellung samt Auflage zugestimmt, sei im Nachhinein aber nicht glücklich mit dieser Entscheidung gewesen.

Die 1500 Euro habe sie nicht und sie sehe auch nicht ein, dass sie zahlen müsse. Weil sie die Zahlung ignorierte, tauchte die Sache als unerledigt erneut bei Gericht auf. Bis heute erkenne sie in ihren Veröffentlichungen keinen Fehler ihrerseits, betonte die Angeklagte, bestärkt wurde sie darin von ihrer Verteidigerin Martina Sulzberger. Also wieder eine Einstellung des Verfahrens, diesmal ohne Geldauflage? Damit wollten sich die Vertreter der Staatsanwaltschaft zunächst nicht abfinden, vor allem, was den Vorwurf mit dem Hakenkreuz anbelangte. Nach kurzer Beratung kam aber auch von dieser Seite weißer Rauch. Denn da war ja noch die Sache mit dem Rauschgift.

Wie die Verhandlung am Augsburger Amtsgericht endete

Nachdem ihre beiden Veröffentlichungen im Internet bei der Polizei bekannt geworden waren, erwirkten die Beamten eine Wohnungsdurchsuchung bei der Studentin, um Einblick in möglicherweise weitere unerlaubte Online-Gepflogenheiten zu erhalten. Stattdessen entdeckten sie verbotenes Rauschgift. Eine Anzeige und ein Strafbefehl folgten. In diesem Fall zahlte die 31-Jährige anstandslos. Das kam ihr im aktuellen Verfahren zugute. Mit Blick auf diese Verurteilung stellte Richterin Scheiwiller das Verfahren wegen der Veröffentlichungen gegen die Frau erneut ein. Und das Beste für die Studentin: Mehr als vier Jahre nach der Tat hielt die Richterin auch nicht mehr an der 1500-Euro-Geldauflage fest. Zwar bekam die Frau damit nicht den erwünschten Freispruch, immerhin war aber die Geldauflage vom Tisch.