DJs statt freizügige Damen: Aus der Apollo-Bar soll ein Club werden

@Robert: Sie müssen mal versuchen, sich auf das zu konzentrieren, um das es im Ursprungskommentar ging. Es ging um ältere Leute, die laut Behauptung nur deswegen in der Innenstadt wohnen, weil sie auf kurze Fußwege angewiesen sind beim Einkaufen, sonst aber unter dem Lärm leiden. Und bei diesen Einkäufen kann es dann wohl nur um die regelmäßigen Einkäufe des täglichen Bedarfs gehen: Supermarkt, Apotheke, Drogerie. Alles andere, was man nur wenige Male im Jahr macht, wird wohl kaum so ins Gewicht fallen, dass man deswegen den Wohnort danach wählt. Und genau den Supermarkt, die Apotheke und die Drogerie erreicht man in jedem Stadtteil, wenn man dort zentral wohnt, mindestens genau so schnell wie in der Innenstadt. Wer schlecht laufen kann, wird wohl kaum seine Sachen in 5 Drogerien zusammen kaufen, danach noch eine der 12 Pizzerien aufsuchen und anschließend einen Einkaufsbummel machen.



Die Innenstadt ist für alle da, genau wie jeder Stadtteil. In meinem Stadtteil ist ein Freibad, dass im Sommer weit über den Stadtteil hinaus Leute anzieht, sicher auch den ein oder anderen aus der Innenstadt. Das generiert Lärm und Verkehr, und sicher sind auch Auswärtige dabei, die sich im Bad nicht ordentlich aufführen. Sollen wir jetzt am Eingang kontrollieren, und nur noch Bewohner des eigenen Stadtteils reinlassen? Was für ein Käse: "die Innenstadt ist für Leute, die hier wohnen". Ohne Leute, die zum Einkaufen, Essen und Ausgehen reinfahren, wären die meisten Ihrer tollen Geschäfte längst dicht! Wie geschrieben: Kindergarten, "mein Spielzeug", *schrei*



Die "Ausschreitungen" in der Maxstraße haben nichts mit einem normalen Nachtleben zu tun. Auf der anderen Seite kann niemand erwarten, dass in der zentralen Innenstadt ab 22 Uhr dieselbe Ruhe herrscht, wie im hintersten Stadtteil. Sich darüber zu beschweren ist für mich genau so seltsam, wie die Beschwerde derjenigen, die in die Einöde ziehen, und sich dann über mangelnde ÖPNV-Anbindung beschweren.

Melden