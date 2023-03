Ausstellung im Schaufenster: Augsburger zeigt besondere "Problemlöser"

Plus Werner Hirschmeier präsentiert im Schaufenster seines Ladens außergewöhnliche Alltagsgegenstände. Bei einem muss er selbst noch herausfinden, worum es sich handelt.

Die Ausstellungsstücke passen eng aneinandergereiht auf das lange Fensterbrett seines Schaufensters. Da liegt ein Fleischklopfer neben einem alten Hutmaß, ein Stopfei neben einem Laubfänger für die Dachrinne oder ein Einwegrasierer neben einem japanischen Teebesen. Werner Hirschmeier hat all diese Gegenstände im Verlauf der Jahre auf Flohmärkten zusammengetragen und ist auf die Idee mit der kleinen Ausstellung gekommen, als er ein Buch des Schweizer Produktgestalters und Dozenten Franco Clivio bestellte.