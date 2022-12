Auto fährt gegen Hauswand

Ein Mann fährt mit seinem Auto am Ernst-Reuter-Platz in Augsburg gegen eine Hauswand. Er muss vom Rettungsdienst versorgt werden.

Am Ernst-Reuter-Platz in Augsburg hat sich am frühen Mittwochabend ein Unfall ereignet. Etwa um 18.20 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein. Nach Angaben der Beamten ist ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache gegen eine Hausmauer geprallt.

Ersthelfer holten den Fahrer aus dem Wagen. Er musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Wie schwer er verletzt worden ist, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen. Zurzeit läuft die Unfallaufnahme noch. (AZ)