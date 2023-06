Augsburg

vor 32 Min.

Autokonvois verärgern Anwohner: "Als ob Handgranaten explodieren"

Rund 30 Fahrzeuge haben laut Anwohnern am Samstagnachmittag die Maximilianstraße blockiert und Lärm gemacht. Kein Einzelfall an diesem Tag, wie die Polizei berichtet.

Plus Feiernde – unter anderem von einem Beschneidungsfest – haben am Samstag mit Konvois die Polizei in Augsburg beschäftigt. Maxstraßen-Anwohner sind empört.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Trotz schönstem Sonnenschein war für die Feldmayers der Samstagnachmittag gelaufen. Schuld daran war ein türkischer Autokorso. Erst glaubte das Ehepaar, das in der Maximilianstraße wohnt, es werde geschossen. Beim Blick hinunter auf die Straße sahen die Eheleute rund 30 Autos, teils mit türkischen Fahnen. Wie beide berichten, blockierten die Fahrer in einer Dreierreihe die Straße in dem Abschnitt, der noch für motorisierten Verkehr freigegeben ist. Sie hupten und fabrizierten über sogenannte Klappenauspuffe laute Knallgeräusche - 30 Minuten lang. Kritik übt auch Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die Polizei spricht von einer Ausnahmesituation. Denn an dem Tag sorgten mehrere derartige Autokorsos in Augsburg für Polizeieinsätze.

Gisela und Wolfgang Feldmayer wohnen schon lange in der Maximilianstraße, sie schätzen die Lebendigkeit der Stadt. Trubel sind sie gewohnt. Auch, dass seit Jahren jeden zweiten Samstag Hochzeitsgesellschaften mit Autos hupend durchfahren - meistens sind es türkische Feiernde. "Dieses Jahr nimmt die Lärmbelästigung massiv zu - vor allem mit Auspuffen. Diese Leute können die Innenstadt terrorisieren und keiner macht was", schimpft Wolfgang Feldmayer. So ein Ausmaß wie am Samstag habe er noch nie erlebt. Der Anwohner ärgert sich nicht nur über die Lärmenden, sondern auch über die Polizei. Die Ordnungshüter schauten seiner Meinung nach bei der Problematik weg. Darin bestätigt sieht er sich nach seinem Anruf bei der Einsatzzentrale, als der "ohrenbetäubende Krach" nicht mehr aufhören wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen