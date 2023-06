Augsburg

Autos fangen nach Unfall in Hochzoll zu brennen an

Bei einem Verkehrsunfall in Augsburg-Hochzoll sind zwei Autos in Brand geraten.

Ein Verkehrsunfall in Augsburg-Hochzoll hatte am Montagnachmittag gravierende Folgen. Zwei Autos gerieten in Brand, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Zwei Autos sind am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Salzmannstraße in Hochzoll in Brand geraten. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg berichtet, wurden die Einsatzkräfte zu der Zeit alarmiert. Als sie vor Ort waren, "standen beide Fahrzeuge in Flammen und unter den Fahrzeugen trat brennendes Benzin aus", heißt es weiter. Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand, durch dessen enorme Hitzeentwicklung den Angaben zufolge auch eine angrenzende Thuja-Hecke in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach Angaben der Polizei hatte sich Folgendes ereignet: Eine 56-jährige Toyota-Fahrerin übersah an der Ecke zur Tannheimer Straße einen vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Opelfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend fing ein Fahrzeug Feuer, was letztlich auf das andere Fahrzeug und eine nahegelegene Hecke übergriff. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro, verletzt wurde niemand. Aufgrund des Einsatzes musste die Tannheimer Straße für etwa zwei Stunden gesperrt werden, berichtet die Polizei. (jaka)

