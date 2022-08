Bahn frei: Radler fahren im Protestzug von Augsburg nach Berlin

Augsburg wird zum Zentrum der süddeutschen Klimabewegung: Mit 60 Radlern startete vom Rathausplatz die „Ohne Kerosin nach Berlin“-Tour Richtung Leipzig und Berlin.

Mit etwa 60 Radlerinnen und Radlern setzte sich am Montag der Protestzug „Ohne Kerosin nach Berlin“ von Augsburg aus in Bewegung. Er ist einer von insgesamt fünf Konvois, die innerhalb der nächsten 14 Tage aus allen Himmelsrichtungen auf Berlin zurollen werden. Erstmals gibt es bei dieser bundesweiten Aktion eine extra Radl-Gruppe aus Süddeutschland.

Teilnehmer der von Augsburg aufbrechenden Tour kommen aus ganz Süddeutschland. „Wir tragen unsere Forderungen nach einer Verkehrswende, nach Kohleausstieg, weniger Ressourcenverbrauch und mehr internationale Gerechtigkeit in die Hauptstadt“, erklärt Sarina Hofbauer, die aus Bad Tölz angereist ist.

Mit dem Fahrrad von Augsburg nach Berlin

Geschlafen wird auf gemähten Wiesen bei Bauern und Sportvereinen. Abends werden dort die Zelte aufgebaut, ein eingeteiltes Kochteam sorgt fürs Essen. Ein Transporter fährt mit, der für die Versorgung unterwegs die über die Internetplattform foodsharing.de registrierten Lebensmittelspenden der Region einsammelt. 800 Kilometer sind es bis Berlin. Gefahren wird in zehn Etappen. Organisatorin des mit wechselnden Polzeiaufgeboten der Bundesländer geschützten Konvois ist die Augsburger Initiative „students for future“. Zur Finanzierung erklärt Louis Franke, einer der Sprecher, 20.000 Euro habe man schon sammeln können. „Das ist schon ganz gut, aber wir brauchen noch etwas mehr“, so der Umweltethik-Student von der Uni Augsburg.

Am Fischmarkt vor dem Augsburger Klimacamp laufen am Montagmorgen die letzten Vorbereitungen. Viele der auswärtigen Teilnehmer haben hier übernachtet. Jetzt werden Räder aufgepumpt, Botschaften auf Schilder geschrieben. Studentin Fiona hat sich für „Kalorien statt Kerosin“ entschieden und den Spruch mit Edding auf ein Pappstück verewigt, das sie zwischen die beiden Mittelstangen ihres Fahrrads klemmt.

Rund 60 Radlerinnen und Radler starteten an Maria Himmelfahrt auf dem Augsburger Rathausplatz in Richtung Berlin. Foto: Klaus Rainer Krieger

Stefan Sohnle aus der Bürgerwerkstatt der Bikekitchen ist für den Protestzug ein wichtiger Mann. Sein Rad hat er zu einer mobilen Werkstatt aufgemotzt, der hintere Teil ist kaum noch zu sehen. Bunte Expander halten die Luftpumpe und oben auf den Seitentaschen den orangen Warnkegel. Er hat das Nötigste für die schnelle Reparatur am Wegesrand dabei. Größeres Werkzeug und Ersatzteile wie Ketten, Pedale oder kaputte Sattel fahren im Transporter mit. Selbst für den Fall, dass ein Fahrrad den Geist ganz aufgibt, ist vorgesorgt. „Wir transportieren zwei Ersatzräder auf einem Anhänger. Mehrere unserer Räder haben Anhängerkupplungen, sodass wir diesen Anhänger abwechselnd ziehen können“, erklärt Sohnle.

Zwei Jungen, 16 und 14 Jahre alt, sitzen etwas aufgeregt auf den Stufen des Augustusbrunnens und warten, dass es losgeht. „Wir sind gestern von Ulm nach Augsburg geradelt“, sagt der jüngere. Für ihn sei die Verkehrswende mit Radwegen die dringendste Forderung, erklärt er. Deswegen sei er bei dieser Tour dabei.