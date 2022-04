Augsburg

Bahnausbau: Hält der Zug bald in der Hirblinger Straße?

Plus Bahnreisende könnten eines Tages in der Hirblinger Straße in Augsburg in den Zug steigen. Warum der Augsburger Landrat Martin Sailer beim Nahverkehr Bedenken hat.

Von Katja Röderer

Verbesserungen im Nahverkehr stehen ganz oben auf der Wunschliste der Region rund um Augsburg. Der Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg könnte das möglich machen, wie immer wieder beteuert wird. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) plant offenbar auch neue Haltestellen in der Hirblinger Straße im Augsburger Norden und im Neusässer Stadtteil Vogelsang.

