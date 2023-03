Baugruppen auf dem Sheridan-Areal bangen um ihre Zukunft

Plus Gestiegene Baukosten und teurere Kredite werden für einen Teil der Baugruppen auf dem Sheridan-Areal zum Problem. Kann die Stadt Augsburg etwas tun?

Die geplanten Mehrfamilienhäuser am westlichen Rand des Sheridan-Areals sollen einen Ausblick darauf geben, wie Wohnungsbau in Augsburg auch aussehen könnte: Die Stadt hat vier Grundstücke an Baugemeinschaften vergeben, die sich dort mit Konzepten bewerben mussten - die Ideen reichen bei den Projekten von großen Gemeinschaftsräumen, die dafür kleinere Wohnungen ermöglichen, bis zu begrünten Fassaden, einer Nachbarschaftsbücherei und Begegnungsflächen wie einer Sauna. Im Mittelpunkt: Das neue Zuhause selbst mitgestalten, statt anonymes Wohnen ohne Nachbarschaftskontakt. Um die Projekte zu unterstützen, vergab die Stadt die Grundstücke nicht nach dem höchsten Gebot für den Boden, sondern nach dem besten Konzept. Doch angesichts der steigenden Kreditzinsen und der Baupreise bekommt zumindest ein Teil der Hausbauer in spe Probleme - demnächst läuft die Frist ab, um Kaufverträge zu unterschreiben. Nun hofft man auf Entgegenkommen der Stadt.

Lage auf dem Immobilienmarkt ist schwierig

Die schwierigen Rahmenbedingungen auf dem Immobiliensektor sorgen seit etwa einem Jahr dafür, dass manche Bauprojekte von Bauträgern nicht mehr angegangen werden. Inzwischen gibt es mehrere Grundstücke, auf denen die Altbebauung abgerissen wurde, mit einer neuen Bebauung aber noch gewartet wird, weil die Kosten nicht kalkulierbar sind. Wo noch gebaut wird, läuft es auf Quadratmeterpreise von mehr als 7000 Euro hinaus. Auch die städtische Wohnbaugruppe wird in diesem Jahr keine neuen Projekte beginnen. Diese Probleme treffen auch einen Teil der Bauherren auf dem Sheridan-Areal, die mit der Idee an den Start gingen, besonderen und gleichzeitig günstigeren Wohnraum zu bieten.

Hilde Strobl von der Genossenschaft Wogenau, die ein Haus mit 42 Wohnungen plant, sagt, die Rahmenbedingungen hätten sich drastisch verschlechtert. "Wir sind mit einer Kalkulation an den Start gegangen, die damals verantwortlich war. Jetzt ist es echt schwierig geworden", so Strobl. Man versuche, zu sparen, wo es geht, sofern das mit den Vorgaben der Vergabe vereinbar ist. Außenanlagen werden womöglich später kommen, die Fassadenbegrünung wird reduziert. Die Beiträge für die Mitglieder (Genossenschaften liegen als nicht gewinnorientierte Bauherren meist weit unter den Durchschnittsmieten) würden aber absehbar steigen, auch wenn man noch unter der Miete für Neubauten bleiben will.

Sheridan-Areal in Augsburg: "Konzepte für ein lebendiges Quartier"

Auch andere Baugemeinschaften sehen Probleme. Maurice Attenberger von der Münchner Wohnbaugenossenschaft Wagnis, die in Augsburg auf dem Sheridan-Areal ein Projekt mit 45 Wohnungen in Angriff nehmen will, sagt, man arbeite daran, die Baupreise so weit in den Griff zu bekommen, dass man bauen könne. In München, so Wagnis, habe die Stadt ein Hilfsprogramm für Genossenschaften gestartet. "Wir bauen als Genossenschaft ja nicht für uns, sondern für unsere Mitglieder", sagt Attenberger. Und auch Magdalena Amann von der Projektinitiative Sherlo, die preisgünstigen Wohnraum über ein spezielles Finanzierungsmodell bieten will, sagt, man brauche dringend Unterstützung. 50 Prozent der Wohnungen seien als sozialer Wohnungsbau geplant. "Wir haben tolle Konzepte für ein lebendiges Quartier. Wenn es nichts wird, kommen wahrscheinlich Häuser nach dem Muster 'Schachtelhausen'", so Amann.

Die Baugemeinschaft Sheridan Park & Junia (33 Wohnungen), bei der die einzelnen Mitglieder ganz konventionell Eigentum an ihrer Wohnung erwerben, sprach zuletzt von schwierigeren, aber noch bewältigbaren Rahmenbedingungen. Die Kaufpreise bei einer Baugemeinschaft sind, weil es keinen Bauträger gibt, ein ganzes Stück weit günstiger.

Die Genossenschaften und Sherlo appellierten zuletzt aber an die Stadt, sich Gedanken über eine Unterstützung zu machen. "Wir wollen nichts geschenkt", so Strobl. Wenn die Stadt sich aber Gedanken über eine kommunale Wohnbauförderung für alle infrage kommenden Interessenten Gedanken machen würde, wäre das hilfreich. Auch ein zeitlicher Aufschub könne schon etwas bringen. Problem: Wird demnächst kein Kaufvertrag unterschrieben, muss der Grundstückswert neu bewertet werden. Die Folge: höhere Preise. Strobl sagt, das Vorgehen auf dem Sheridan-Areal werde Signalwirkung haben, weil die Stadt hier zum ersten Mal eine Konzeptvergabe angegangen sei.

Kann die Stadt Augsburg den Baugruppen auf dem Sheridan-Areal helfen?

Die Stadt kam Ende vergangenen Jahres nach einem Rechtsgutachten zum Ergebnis, dass ihre Handlungsmöglichkeiten begrenzt seien. Einerseits könne man den vier Baugemeinschaften, die sich in einem Vergabeverfahren durchgesetzt hatten, aus Gründen der Gleichbehandlung mit anderen Bewerbern nicht nachträglich Zugeständnisse machen. Gewähre man den Baugemeinschaften mehr Zeit, müsse zwingend eine Nachbewertung der Grundstücke erfolgen. Und was direkte Zuschüsse betrifft, seien diese unter Umständen denkbar, die Stadt habe aber kein Geld. Zuletzt stellten die Grünen/Generation Aux im Stadtrat noch mal eine Reihe von Fragen, welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt, etwa für die Käufer günstigere Maßstäbe bei der Grundstücksbewertung, eine Erhöhung der Geschosse zur besseren Rentabilität oder die Möglichkeit von Tranchenzahlungen. Das Thema soll wohl noch im März-Stadtrat behandelt werden. Ein Scheitern des Pilotprojekts auf dem Sheridan-Areal wäre ein ungünstiges Zeichen für nachfolgende Projekte, so die Grünen.