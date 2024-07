Beste Mittelschüler: Das Potenzial, die Welt zu gestalten“

Dreißig Schülerinnen und Schüler aus allen Mittelschulen in Augsburg folgten am Dienstag der Einladung ins Fürstenzimmer des Augsburger Rathauses. Dort würdigten Stadt und staatliches Schulamt besondere schulische Leistungen, denn besagte junge Menschen schafften jeweils den besten Abschluss an ihrer Schule. Nun stehen Augsburgs spitzen QA- und M-10-Schülerinnen und Schülern alle Türen offen. Bei der Ehrung berichten sie von ihren Zielen und den nächsten Schritten.

„Ihr habt einen Meilenstein hinter euch gelegt, eure Schullaufbahn beendet – und das auch noch als die Besten“, gratulierte Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Gleichzeitig richtete sie sich mit einem Appell an die jungen Männer und Frauen: „Gestaltet nicht nur eure Zukunft, sondern die Zukunft von uns allen!“ Die aktive Mitgestaltung unserer Gesellschaft liege auch in der Verantwortung der Absolventinnen und Absolventen. Claudia Genswürger vom Staatlichen Schulamt schloss sich den Gratulationen an. Sie hob die großartige Leistung der Schülerinnen und Schülern hervor, gratulierte aber auch den Eltern und den Lehrkräften - „weil die euch in den letzten Jahren unterstützt haben“.

Diese jungen Männer und Frauen haben als Beste an ihren Schulen den M-10-Abschluss geschafft. Foto: Michael Stelzl

Als die Top-Vertreterinnen und -Vertreter ihrer Schulen haben die Anwesenden eines gemeinsam: ihre guten Noten. Dafür könnten ihre Pläne für die Zukunft nicht unterschiedlicher sein. So wissen beispielsweise Lara Seidler und Marcel Loth genau, was sie mit ihrem QA-Abschluss machen wollen: „Ich werde ab September eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten machen“, erzählte Seidler. „Und ich fange im August meine Ausbildung als Hotelfachmann an“, so Loth. Viele der QA-Absolventinnen und Absolventen bleiben zunächst aber in der Schule. So auch Samuel Steinmuss von der Albert-Einstein Mittelschule. „Für mich geht es an der Schule weiter in die M-10. Und danach schaue ich mal“, erklärt er.

QA-Beste von 2023 ist nun auch M-10-Beste: „Es ist wichtig dranzubleiben“

Auch die Zukunftspläne der M-10-Besten könnten nicht unterschiedlicher sein: Von einer Ausbildung zur Industriekauffrau über den Besuch der Vorbereitungsklasse am Gymnasium bis hin zum Medizinstudium ist alles dabei. Den besten Abschluss mit einer 1,0 erreichte in diesem Jahr Katharina Maul. Bereits im letzten Jahr wurde sie als QA-Beste geehrte und schaffte es, dieses Ergebnis auch in der M-10 zu wiederholen. Katharina Maul beginnt nach ihrem Abschluss eine Ausbildung zur Erzieherin und möchte parallel dazu das Abitur machen. Als Tipp für künftige Schülerinnen und Schüler sagt sie, sei es wichtig, seinen Ehrgeiz beizubehalten. Sie selbst hatte auch mal eine Phase, in der sie sich schwerer getan habe. „Man darf dann nicht aufgeben, sondern muss dranbleiben.“

Augsburgs beste Schüler der QA-Klassen (alphabetisch nach Schule)

Samuel Steinmuss (Albert-Einstein-Mittelschule), Tigran Shadinov (Bärenkeller-Mittelschule), Marilena Elefteriou (Centerville-Süd-Mittelschule), Lara Seidler (Friedrich-Ebert-Mittelschule), Atilla Sag (Firnhaberau-Mittelschule), Luca Meixner (Goethe-Mittelschule), Saskia Lutzenberger (Hans-Adlhoch-Mittelschule), Daniel Becker (Herrenbach-Mittelschule), Nawid Bekhar (Kapellen-Mittelschule), Matene Luisa Schuller (Kerschensteiner-Mittelschule), Alexia Widmann (Löweneck-Mittelschule), Marcel Loth (Schiller-Mittelschule), Jama Ahmed (St.-Georg-Mittelschule), Tino Schankula (Werner-von-Siemens-Mittelschule), Clara Peiker (Franz-von-Assisi-Mittelschule), David Kipp (Montessori-Mittelschule), Flora Brem (Montessori-Mittelschule), Sophia Kolba (Montessori-Mittelschule) und Latifa Zeelen (Förderzentrum Hören Mittelschule).

Augsburgs beste Schülerinnen und Schüler der M-10-Klassen (alphabetisch nach Schule)

Alina Cheshkov (Albert-Einstein-Mittelschule), Emma-Rose Böhler (Friedrich-Ebert-Mittelschule), Andrea Braga (Gothe-Mittelschule), Alesio Hoxha (Gothe-Mittelschule), Markus Probst (Kapellen-Mittelschule), Agatha Da Silva da Silva (Löweneck-Mittelschule), Hayreddin Yilmaz (Löweneck-Mittelschule), Lana Martinovic (Schiller-Mittelschule), Laura Meyer (Werner-von-Siemens-Mittelschule), Katharina Maul (Franz-von-Assisi-Mittelschule), Helen Häusler (Montessori-Mittelschule), Dina Hübler (Montessori-Mittelschule) und Daniel Wengert (Förderzentrum Hören Mittelschule).