Betrugs-Prozess: Langjährige Mieter wurden aus Wohnungen gedrängt

In einem Betrugsprozess in Augsburg ging es um unsaubere Methoden von Immobilienbesitzern, die damit an höhere Mieteinnahmen kamen.

Plus Immobilienbesitzer haben mit illegalen Tricks Mieter aus Wohnungen gedrängt, um danach höhere Mieten abzusahnen. Eine Familie stand in Augsburg vor Gericht.

Der Wohnraum in der Region Augsburg ist knapp. Und teuer. Wer eine nicht allzu hohe Miete bezahlt, kann sich glücklich schätzen. Schlimm, wenn er dann mit illegalen Tricks rücksichtslos aus seinen vier Wänden gedrängt wird. Ein Betrugsprozess vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Beate Christ zeigt, mit welch unsauberen Methoden vereinzelte Immobilienbesitzer arbeiten, um höhere Mieten abzusahnen.

Der Hintergrund: Mietverhältnisse mit unbefristeten Laufzeiten können nur dann gekündigt werden, wenn die Mieter entweder lange Zeit ihre Miete nicht bezahlen oder der Besitzer Eigenbedarf anmeldet. Also, wenn er selbst oder ein naher Angehöriger in die Wohnung ziehen will.

