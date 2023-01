Augsburg

14:39 Uhr

Betrunkener "Indianer" hantiert mit Spielzeugpistole in der Straßenbahn

Beim Thema Indianer denken viele Menschen an Pierre Brice in seiner Paraderolle als Winnetou.

Ein "Indianer" sorgt in einer Augsburger Straßenbahn für Aufsehen. Der 36-Jährige macht einen verwirrten Eindruck. Deshalb bringt in die Polizei in eine Klinik.

Mit Fasching hatte dieser Auftritt in einer Straßenbahn in Augsburg wenig zu tun: Ein betrunkener Mann hantierte bei einer Straßenbahnfahrt mit einer Waffe. Gegenüber den Fahrgästen verkündete er, dass er ein Indianer sei. Die Polizei machte kurzen Prozess. Sie brachte den Mann in eine Klinik. Passiert ist der Zwischenfall am Donnerstag. Gegen 16.40 Uhr wurde eine Polizeistreife an den Oberhauser Bahnhof geschickt. Zuvor war bei der Polizei die Mitteilung eingegangen, dass in der Straßenbahn (zwischen den Haltestellen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof) ein Mann mit einer Waffe hantiere. Zugleich schreie er herum, dass er ein Indianer sei. Polizeieinsatz am Oberhauser Bahnhof in Augsburg: Der "Indianer" hat 1,4 Promille Am Oberhauser Bahnhof wurde der „Indianer“ dann von der Polizei kontrolliert. Der mit rund 1,4 Promille alkoholisierte 36-Jährige hatte eine Spielzeugpistole dabei und wirkte stark betrunken. Auf der Fahrt zum Polizeiarrest zeigte der Mann laut Polizei starke Stimmungsschwankungen. Er wurde daher zur Untersuchung und psychologischen Betreuung in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Ungeachtet der körperlichen und psychischen Verfassung des Mannes sucht die Polizei nun Fahrgäste, die sich durch das Auftreten des 36-Jährigen bedroht gefühlt haben. Sie könnten zudem weitere Informationen zum Sachverhalt geben, heißt es. (möh)

