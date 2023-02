Betrunkener schlägt Kontrahenten mit Bierflasche ins Gesicht

Die Tat ereignete sich in der Früh auf einem Parkplatz in Augsburg. Auch das Opfer war betrunken.

Aggression auf einem Parkplatz in Augsburg: Am Samstag kam es laut Polizei gegen 5 Uhr auf einem Parkplatz in der Riedinger Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. In deren Folge schlug der 21-jährige Beteiligte dem 19-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht.

Als das Opfer zurückschlagen wollte, verfehlte es sein Gegenüber. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich, so die Polizei. Der 21-Jährige, den nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet, war mit rund 1,4 Promille alkoholisiert. Ein Alkoholtest beim 19-Jährigen, der sich wegen einer versuchten Körperverletzung verantworten muss, ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. (möh)