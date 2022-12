Augsburg

vor 1 Min.

Bevormundung oder Vorbild? So kommt das fleischlose Modular-Festival an

Plus Der Stadtjugendring Augsburg verzichtet beim Modular-Festival 2023 auf Fleisch und Wurst. Das schmeckt nicht jedem, wenngleich der Zuspruch für den Vorstoß groß ist.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Das Jugendfestival Modular ist bei jungen Leuten angesagt. Mehr als 27.000 Gäste feierten in diesem Jahr an drei Tagen auf dem Gaswerkgelände in Oberhausen. Bands spielen die Hauptrolle, zur Party gehört ferner eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Für das nächste Modular plant der Stadtjugendring (SJR) Augsburg hier eine Neuerung: Das Festival wird fleischlos. In der Kommunalpolitik sorgt der Vorstoß der Stadtjugendring-Verantwortlichen mehrheitlich für Zustimmung. Es gibt teils jedoch Kritik. Auch jüngere Vertreter der Parteien sind unterschiedlicher Auffassung. Termin für das nächste Modular ist von 26. bis 28. Mai 2023.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen