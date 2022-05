Botanischer Garten in Augsburg: Öffnungszeiten, Preise, Tickets - alle Infos

Wir haben für Sie alle Infos zu Parken, Preisen und Corona-Regeln sowie zu Veranstaltungen im Botanischen Garten Augsburg, wie dem Lichterzauber, zusammengetragen.

Eröffnet wurde der Botanische Garten in Augsburg 1936 zunächst als 1,7 Hektar großer Schul - und Lehrgarten. Nun blühen und grünen im Botanischen Garten Augsburg über 3000 Pflanzenarten – verteilt auf verschiedene Themengärten auf einer mittlerweile 6,5 Hektar großen Fläche. Wir haben für Sie Infos zu Parkmöglichkeiten, Öffnungszeiten, Tickets und Preisen. Außerdem finden Sie hier einen Überblick zu allen Gärten im Botanischen Garten und zu beliebten Veranstaltungen und Führungen.

Botanischer Garten Augsburg: Anfahrt & Parken

Adresse: Dr.-Ziegenspeck-Weg 10, 86161 Augsburg

Telefon der Kasse: 0821/324-6038

Erreichbar mit

Buslinie 32, Haltestelle Zoo/Botanischer Garten

Straßenbahnlinie 2, Haltestelle Berufsschule mit anschließendem 15-minütigen Fußmarsch durch den Siebentischwald

Fahrradstellplätze sind ebenfalls vorhanden.

Parkmöglichkeiten:

Parkplätze des Botanischen Gartens und des Zoos

Park-and-ride-Platz am Spickelbad: Siebentischstraße 4

am Spickelbad: Siebentischstraße 4 Parkplatz der Berufsschule: Haunstetter Straße 61

Öffnungszeiten des Botanischen Gartens Augsburg

Je nach Jahreszeit hat der Botanische Garten unterschiedliche Öffnungszeiten:

16. Oktober bis Ende Februar von 9.00 bis 17.00 Uhr

März von 9.00 bis 18.00 Uhr

April von 9.00 bis 19.00 Uhr

1. Mai bis 15. August von 9.00 bis 21.00 Uhr

16. August bis 15. September von 9.00 bis 20.00 Uhr

16. September bis 15. Oktober von 9.00 bis 18.00 Uhr

Der letzte Einlass erfolgt immer eine Stunde vor Schließung des Gartens. Die Gewächshäuser schließen jeweils 30 Minuten vor Schließung des Botanischen Gartens.

Lesen Sie dazu auch

Bei Unwetterwarnungen oder extremen Wetterlagen behält sich die Gartenleitung vor, den Botanischen Garten nicht zu öffnen.

Tickets und Preise - Was kostet der Eintritt im Botanischen Garten Augsburg?

Tageskarten:

Erwachsene 3,50 Euro Ermäßigt (Kinder ab zwölf Jahren, Schüler_innen, Studierende, Rentner_innen, ALG-Empfängerinnen und -Empfänger, Personen im FSJ und Bundesfreiwilligendienst, Ordensmitglieder und Gruppen über 15 Personen, jeweils mit Nachweis 3 Euro Gruppenkarte (bis zu zwei Erwachsene mit Kind/Kindern bis 18 Jahre) 7 Euro Sondergruppen (Schulklassen und ähnliche Gruppen mit mehr als fünf Kindern ab sechs Jahre, pro Kind) 1 Euro Hunde (in der Jahreskarte ist der Eintrittspreis für Hunde enthalten) 1 Euro Sonderveranstaltungen 1 Euro





Jahreskarten (gültig ein Jahr ab dem Ausstellungsdatum)

Einzeljahreskarte Erwachsene 27 Euro Einzeljahreskarte ermäßigt 20 Euro Gruppenjahreskarte (bis zu 2 Erwachsene mit Kind/Kindern bis 18 Jahre) 37 Euro Einzeljahreskombikarte mit Zoo Erwachsene 55 Euro Einzeljahreskombikarte mit Zoo Ermäßigt 45 Euro

3G, Maskenpflicht? - Corona-Regeln im Botanischen Garten Augsburg

Für den Besuch im Botanischen Garten Augsburg gelten aktuell keine Corona-Beschränkungen mehr. Der Botanische Garten empfiehlt aber, FFP2-Masken in der Pflanzenwelt unter Glas und auf den Toiletten zu tragen.

Wir empfehlen Ihnen, sich über die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen auf der Webseite zu informieren, falls die Lage sich wieder ändern sollte.

Sind Hunde im Botanischen Garten Augsburg erlaubt?

Hunde sind im Botanischen Garten erlaubt und willkommen. Im Biergarten des Botanischen Gartens sind sogar Wassernäpfe vorhanden, Kotbeutel erhalten Sie an der Kasse. Der Eintrittspreis für Hunde beträgt 1 Euro.

Lageplan und Gärten im Botanischen Garten Augsburg

Die Fläche des Botanischen Gartens in Augsburg umfasst rund 6,5 Hektar. Auf dieser erstrecken sich eine Vielzahl an Gärten und Pflanzen. Einen Lageplan über den Botanischen Garten finden Sie auf der Webseite. Diesen können Sie auch herunterladen. Alternativ erhalten Sie ihn auch vor Ort an der Kasse.

Der japanische Garten ist einer der vielen Themengärten im Augsburger Botanischen Garten. Foto: Ruth Plössel

Folgendes können Sie im Botanischen Garten besichtigen:

Themengärten

Bauerngarten

Römergarten

Apothekergarten

Edelrosen

Senkgarten mit Kübel

Staudenpflanzung im Stil der 50er-Jahre

Alter Wassergarten

Pflanzenwelt unter Glas

Historischer Pavillon

Japanischer Garten

Rhododendronbeet

Strauchrosen

Rosengarten

Inverness-Garten

Lechheide

Öko-Garten mit Färbepflanzen

Erlebnisteich

Symbolpflanzen

Obstwiese und Bienen

Rhododendren aus Liberec

Kletterpflanzenpavillon

Salbeigarten

Stauden und Dahlien

Steingarten

Gesteinslehrpfad

Stauden am Gewässer

Stauden im Schatten

Urweltbäume

Steinkreuz

Pflanzenüberwinterungshaus

Ob Lichterzauber, japanisches Frühlingsfest, Konzerte oder Hochzeit: Veranstaltungen im Botanischen Garten Augsburg

Der Botanische Garten Augsburg hat einige Jahreshöhepunkte zu bieten:

Faszination tropischer Schmetterlinge : Unter normalen Umständen findet jährlich von Mitte Februar bis Ende März eine Schmetterlingsausstellung statt. Aufgrund der Pandemie fand diese aber seit 2020 nicht mehr statt.

Lichterzauber : Von Mitte Juni bis Mitte August findet jeweils samstags der Lichterzauber statt. An diesen Sommerabenden bleibt der Garten bis 24.00 Uhr geöffnet und wird mit musikalischer Untermalung stimmungsvoll beleuchtet.

Japanisches Frühlingsfest : Am zweiten Sonntag im Mai wird im Botanischen Garten das japanische Frühlingsfest gefeiert. Dort werden Vorführungen, Attraktionen und japanisches Essen geboten. Außerdem sind zu diesem Zeitpunkt die japanischen Zierkirschen in voller Blüte.

Kinderfriedensfest am 8. August: Aktionen, Attraktionen, Spiele und Unterhaltung für Kinder und die ganze Familie.

Sommerkonzerte im Botanischen Garten: Von Juni bis August finden hier Konzerte von Oper bis Jazz statt. Nähere Informationen und Termine finden Sie im Jahresprogramm auf der Webseite des Botanischen Gartens.

Im Pavillon des Botanischen Gartens Augsburg finden im Sommer Konzerte statt. Foto: Herbert Heim

Alle weiteren Veranstaltungen und Feste finden Sie ebenfalls auf der Webseite des Botanischen Gartens.

Hochzeit im Botanischen Garten Augsburg

Möchten Sie im Grünen heiraten, bietet der Botanische Garten eine außergewöhnliche Möglichkeit dazu: Jeden vierten Donnerstag in den Monaten April bis Oktober können Paare im Botanischen Garten standesamtlich heiraten. Für die anschließenden Feierlichkeiten kann sogar der Kastaniengarten gemietet werden.

Ob an diesen Tagen noch Termine verfügbar sind, welche Unterlagen Sie benötigen und wie Sie einen Termin reservieren, erfahren Sie im Standesamt der Stadt Augsburg.

Führungen und Ausstellungen im Botanischen Garten Augsburg

Regelmäßig finden im Botanischen Garten Augsburg auch Führungen und Ausstellungen statt. Informationen zu aktuellen Führungen finden sie auf der Webseite des Botanischen Gartens. Dort können Sie sich auch das jeweilige Jahresprogramm mit Terminen herunterladen. Hier eine Auswahl:

Führungen im Botanischen Garten:

Führungen durch den Apothekergarten

Himmels-Beobachtungen

"Neue Wilde" - Unsere Pflanzenwelt im Wandel

Ebenfalls bietet der Botanische Garten Garten-Praxis-Seminare an, bei denen Gärtnerinnen und Gärtner ihr Wissen weitergeben. Anmelden können Sie sich zu den Führungen und den Seminaren direkt über die Kasse oder telefonisch unter 0821/3246038.

Für Kinder und Familien bietet der Botanische Garten einige Führungen und Besichtigungen zum Thema "Bienen" an. Ein erfahrener Imker betreut das Bienenvolk an der Obstwiese. Bei Interesse melden Sie sich telefonisch über die Umweltstation der Stadt Augsburg unter 0821/3246074 an.

Spielplatz, Restaurant und Biergarten im Botanischen Garten Augsburg

Im Botanischen Garten ist auch für Speisemöglichkeiten und Spielpaß für die Kinder gesorgt.

Der Kastaniengarten ist Restaurant und Biergarten im Botanischen Garten:

mit Küche: deutsch

Es dürfen auch eigene Speisen mitgebracht werden.

Öffnungszeiten : täglich: 9.00 bis 19.00 Uhr

: täglich: 9.00 bis 19.00 Uhr Telefon: 0821/563364

Dieses Karussell im Botanischen Garten Augsburg können auch Kinder im Rollstuhl nutzen. Foto: Annette Zoepf

Der Spielplatz beinhaltet unter anderem eine Kletterburg, eine Hängematte und ein Karussell. Der Spielplatz wurde im Jahr 2019 erweitert und ist mit einigen inklusiven Spielgeräten ausgestattet, sodass auch Kinder im Rollstuhl zum Beispiel das Karussell nutzen können.