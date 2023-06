Brand bricht in Mehrfamilienhaus im Stadtteil Klein Venedig aus

Am Dienstagabend brannte es im Augsburger Stadtteil Klein Venedig in einer Wohnung im vierten Stock. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen wurden am Dienstagabend kurz vor 19.30 Uhr zu einem Zimmerbrand gerufen, der nur wenige hundert Meter neben der Hauptfeuerwache in die Berliner Allee entfernt war: in Klein Venedig. Beim Eintreffen der Feuerwehr quoll dichter Rauch aus einem Fenster im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Ein Trupp bekämpfte das Feuer über das Treppenhaus.

Es brannte im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Ein zweiter Trupp ging parallel über die Drehleiter auf den Balkon der Brandwohnung vor. Die brennenden Einrichtungsgegenstände waren gegen 19.40 Uhr gelöscht. Das Treppenhaus und die Brandwohnung wurden mittels eines Überdrucklüfters entraucht. Personen kamen laut der Berufsfeuerwehr nicht zu Schaden. Um 20.20 Uhr wurden die Belüftungsmaßnahmen beendet und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe können von der Berufsfeuerwehr keine Angaben gemacht werden. (ziss)