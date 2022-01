Augsburg

Vom Brandhaus der Karolinenstraße ist womöglich mehr übrig als gedacht

Fachleute haben sich das Innere des abgebrannten Hauses in der Karolinenstraße genau angesehen.

Plus Die Brandruine an der Karolinenstraße 15 in Augsburg wurde nun genau inspiziert. Fachleute kommen zu einem überraschenden Ergebnis.

Von Eva Maria Knab

Vier Monate ist es her, dass im historischen Wohn- und Geschäftshaus an der Karolinenstraße 15 ein verheerendes Feuer wütete. Der Großbrand hielt die Feuerwehr tagelang in Atem, noch immer muss Schutt aus den Ruinen des denkmalgeschützten Gebäudes entfernt werden. Experten der Denkmalpflege kommen nun aber zu einem überraschenden Ergebnis.

