Brand in Lechhausen: Feuerwehr rettet eine Person aus dem zweiten Stock

In einem Wohnhaus der Otto-Meyer-Straße im Augsburger Stadtteil Lechhausen hat es gebrannt. Nun gibt es neue Erkenntnisse dazu. Die Polizei ermittelt.

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr ist in einem Lechhauser Mehrparteienhaus ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen und Polizei wurden deshalb in die Dr.-Otto-Meyer-Straße gerufen. Anwohner hatten eine Verrauchung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus der gemeldeten Adresse erheblich verraucht, teilt die Berufsfeuerwehr mit. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Ein Stockwerk darüber befand sich noch eine Person in der Wohnung, die aufgrund des mittlerweile massiv verrauchten Treppenhauses nicht flüchten konnte.

Eine Person konnte aus dem zweiten Stock ins Freie geführt werden

Sofort begann ein Trupp mit der Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung, während ein weiterer Trupp zur Personenrettung in das zweite Obergeschoss vordrang. Die eingeschlossene Person konnte mit Hilfe einer sogenannten Fluchthaube, einem Rettungsgerät, das giftige Gase für eine kurze Zeitspanne aus der Luft herausfiltert, ins Freie geführt werden.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, mittels eines Hochleistungslüfters wurde das Treppenhaus von Rauch und giftigen Brandgasen befreit. Sämtliche angrenzende Wohnungen wurden anschließend durch die Feuerwehr kontrolliert. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf etwa 50.000 bis 60.000 Euro. (ziss/mom)

Lesen Sie dazu auch