Brandserie in Augsburg? Schon wieder brennt eine Mülltonne in Oberhausen

Ist im Stadtgebiet ein Feuerteufel am Werk? Auch Kriegshaber war zuletzt ein Tatort. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Die Serie von Mülltonnenbränden in Augsburg reißt nicht ab. Dieses Mal brannte am Sonntag gegen 23.40 Uhr eine Mülltonne in Oberhausen. Zuletzt hatten Unbekannte ebenfalls in Oberhausen und in Kriegshaber gezündelt. Vor gut einer Woche kam es in kurzen Abständen zu insgesamt drei Mülltonnenbränden, die durch die Augsburger Feuerwehr gelöscht werden mussten.

Am späten Sonntagabend wurde den Einsatzkräften eine brennende Papiertonne (1100 Liter Container) in der Zollernstraße 34 mitgeteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen rückte aus. Sie löschte den Brand, bevor er auf ein dort geparktes Fahrzeug übergreifen konnte.

Mülltonnenbrand in Augsburg: Schaden liegt bei mehreren hundert Euro

Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Brandursache ist unbekannt. Es wird aber derzeit von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

Bereits Anfang April gab es einen weiteren Mülltonnenbrand. Auch hier reagierte die Feuerwehr schnell und verhinderte Schlimmeres.

