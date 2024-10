Brandserie in Kaufhäusern: Das wirft die Anklage einer 43-Jährigen vor

Zunächst brannte es im Karstadt auf drei verschiedenen Etagen, danach in kurzen Abständen bei Peek & Cloppenburg, C&A sowie in einer Kik- und einer Deichmann-Filiale in der Bahnhofstraße. Eine Feuer-Serie in Geschäften in der Augsburger Innenstadt hatte an einem Freitagmittag im April dieses Jahres Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Hinter den Zündeleien soll eine 43 Jahre alte Augsburgerin stecken. Das Verfahren gegen sie ist inzwischen am Landgericht anhängig.

Ina Marks