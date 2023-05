Augsburg

vor 35 Min.

Brennendes Essen löst Feuerwehr-Einsatz in Innerer Uferstraße aus

Die Feuerwehr in Augsburg ist am Dienstagnachmittag wegen einer Rauchentwicklung in die Innere Uferstraße ausgerückt. Grund war angebranntes Essen.

In der Inneren Uferstraße in der Augsburger Innenstadt steigt Rauch aus einem Zimmer auf. Die Feuerwehr rückt an, der Einsatz ist aber schnell beendet.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen sind am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in die Innere Uferstraße ausgerückt. Wie Berufsfeuerwehr-Sprecher Anselm Brieger mitteilt, erreichte sie um 17.15 Uhr eine Meldung über Rauch, der aus einem Zimmer im ersten Stock des Mehrfamilienhauses aufstieg. Da in der entsprechenden Wohnung niemand anzutreffen war, betrat die Feuerwehr die Wohnung und fand in der Küche angebrannte Speisen vor, die für die Rauchentwicklung verantwortlich waren. Feuerwehr Augsburg rückt wegen Rauch zu Einsatz in Innerer Uferstraße aus Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden frühzeitig evakuiert, nach Angaben der Feuerwehr gibt es keine Verletzten. Auch die Katze, die in der Wohnung lebt, ist demnach wohlauf. Der Einsatz war laut Brieger nach rund einer halben Stunde beendet. (kmax)

