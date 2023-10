Augsburg

05:30 Uhr

Bürger ermitteln über 400 mögliche neue Baumstandorte in der Innenstadt

In der Augsburger Innenstadt könnten der Baumallianz zufolge noch wesentlich mehr Bäume stehen.

Plus Die Augsburger Baumallianz fordert eine schnellere Begrünung im Augsburger Zentrum. Sie übt Kritik an der Stadt, die Bäume pflanzen zu "kompliziert" mache.

Von Eva Maria Knab

Augsburgs Zentrum soll grüner werden, um Folgen des Klimawandels abzupuffern. Doch im Amt für Grünordnung tut man sich schwer, geeignete Standorte für neue Bäume zu finden. Das ruft immer mehr Initiativen aus der Bürgerschaft auf den Plan. Die Augsburger Baumallianz hat jetzt mehr als 400 mögliche Stellen für neue Baumpflanzungen ermittelt. Sprecher Christian Ohlenroth kritisiert die Vorgehensweise der Stadt: "Man sollte nicht dort anfangen, wo es am kompliziertesten ist, sondern dort, wo es schnell und einfach geht."

Die Baumallianz hat sich in drei Stadtrundgängen einen Überblick vor Ort verschafft. Nun legt sie ein Konzept mit 438 Stellen in der Innenstadt vor, an denen aus ihrer Sicht neue Bäume möglich wären. Der Pflanzplan wurde mit Unterstützung der Alt-Augsburg-Gesellschaft erarbeitet. Er sei mit städtischen Unterlagen zu bestehenden Leitungen für Gas, Wasser und Strom abgeglichen und "vorgeprüft" worden, sagt Sebastian Berz, Vorsitzender der Alt-Augsburg-Gesellschaft und Architekt. Hintergrund: Beim Grünamt sieht man als ein großes Hindernis für Neupflanzungen Konflikte mit vorhandenen Leitungen im Boden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

