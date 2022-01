Augsburg

07:00 Uhr

Bürger fordern Startschuss für ein neues Römermuseum in Augsburg

Plus 2022 hätte für Augsburg ein Jahr werden können, sein Erbe aus der Römerzeit ins Rampenlicht zu rücken. Das Römische Museum wird 200. Die aktuelle Lage sieht jedoch düster aus.

Von Eva Maria Knab

Der größte Silbermünzenschatz aus der Römerzeit in ganz Bayern? Er wurde im alten Flussbett der Wertach gefunden. Weitere Schätze dürften noch im Augsburger Boden schlummern. Immer wieder stoßen die Stadtarchäologen bei Grabungen auf sensationelle Funde. Sie belegen: Augsburg steht in der vorderen Reihe wichtiger deutscher Römerstädte. Doch es gibt ein Problem, das reiche Erbe öffentlich angemessen in Szene zu setzen: Das Römische Museum ist seit fast einem Jahrzehnt geschlossen. Kritiker fordern jetzt ein klares politisches Signal der Stadtregierung, um die Wiedereröffnung konsequent voranzutreiben.

