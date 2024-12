„Christkind“ Christian Ruck feiert den 70. Geburtstag in Augsburg

Was macht eine Klavierspielerin an Heiligabend im Kaffeehaus Thalia in Augsburg? Sie spielt Weihnachtslieder und Geburtstagsständchen. Iris Steiner ist eine gute Freundin von Christian Ruck, der am Dienstag seinen 70. Geburtstag feiert. Der ehemalige Augsburger CSU-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete bleibt auch nach dem Abschied aus der aktiven Politik dem Kaffeehaus treu. Im Kreis von Familie und Freuden findet ein gemütliches Beisammensein statt. Ruck versteht es, mit launigen Worten die Geburtsgesellschaft in Weihnachtsstimmung zu bringen.

Ehefrau und Töchter halten Christian Ruck jung

70 Jahre alt ist Christian Ruck geworden. Das Alter sieht man ihm nicht an. Frau und Töchter halten den vierfachen Vater jung. Das sagt er selbst. Weggefährten stellen schnell fest, dass sich der Jubilar kaum geändert hat. Natürlich trägt er wie eh und je einen Rollkragenpullover. Wer Ruck näher kennt, weiß zudem um launig gehaltene Reden. Er enttäuscht die Gäste nicht. Ruck erinnert an den Schwiegervater. Er habe einmal über ihn geäußert, sagt Ruck, „dass ich ein Schmetterlingssammler und kein Politiker bin“. Bei diesen Worten muss auch Ehefrau Bärbel Ruck schmunzeln. Ruck betont, dass er weiterhin leidenschaftlich gerne Fußball spiele. Sein Niveau habe sich indes nicht gebessert.

Christian Ruck hat die CSU in Augsburg geprägt

Ruck hat über Jahre hinweg die Augsburger CSU geprägt. Der 70-Jährige saß 23 Jahre lang im Bundestag. Von 2009 bis 2001 war er Parteichef in Augsburg. Über die Vergangenheit als Politiker mag Ruck wenig sprechen. Er engagiert sich nun weltweit für Naturschutz. Afrika ist zur zweiten Heimat geworden. Mit einem Teil der Familie ging er einst nach Kamerun. Weitere Auslandsaufenthalte sollten folgten. Die Basis für den heimatverbundenen Familienvater bleibt dennoch das Haus in Leitershofen.

Zu den Gästen der Geburtstagsfeier zählten unter anderem der ehemalige Bürgermeister Hermann Weber und Rolf von Hohenhau. Angestoßen haben zudem die CSU-Größen Gerd Müller und Peter Ramsauer.