Augsburg

vor 31 Min.

Klimacamp soll für Christkindlesmarkt-Toiletten Platz machen

Plus Die Stadt will den Container auf den Fischmarkt stellen. Baureferent Merkle kündigt eine "komplette Umgruppierung" an.

Das Klimacamp soll nach dem Willen der Stadt auf dem Fischmarkt um einige Meter verrückt werden, um Platz für den Toilettencontainer während des Christkindlesmarktes zu machen. Das sagte Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) zuletzt im Stadtrat auf Nachfrage der Bürgerlichen Mitte. Der Markt solle trotz der Energiespardiskussionen seine üblichen Öffnungszeiten beibehalten (in der Regel bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21.30 Uhr), seitens der Stadtverwaltung werde man aber dem Antrag von CSU und Grünen stattgeben, dass die städtische Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt um 22 Uhr ausgeht. Der Baum auf dem Christkindlesmarkt soll als Symbol aber nicht davon betroffen sein.

