Christkindltram und Co: So fahren Bus und Straßenbahnen im Advent

Christkindltram, Gepäckbus und Fahrplan - die Stadtwerke Augsburg stellen sich auf die Adventszeit ein. Wie Busse und Straßenbahnen fahren.

Der Augsburger Christkindlesmarkt wirkt sich an bestimmten Tagen auf den öffentlichen Nahverkehr in der Innenstadt aus. Zur Eröffnung am kommenden Montag, 21. Dezember, zur Abschlussfeier des Christkindlesmarkts am Freitag, 23. Dezember, sowie beim Engelesspiel an den Adventswochenenden jeweils Freitag, Samstag und Sonntag ist die Maximilianstraße im Bereich des Rathausplatzes gesperrt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 werden in diesen Zeiträumen im Bereich der Innenstadt umgeleitet. Zur Eröffnungs- und Abschlussfeier fahren die Ersatzbusse B1 und B2.

Der Ersatzbus B1 fährt laut Stadtwerken zwischen 17.30 und 19 Uhr alle zehn Minuten zwischen den Haltestellen Pilgerhausstraße und Königsplatz. Die Straßenbahnen der Linie 1 wenden jeweils am Königsplatz und an der Pilgerhausstraße. Der Ersatzbus B2 fährt zwischen 17.30 und 19.30 Uhr alle 15 Minuten zwischen den Haltestellen Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz und Königsplatz. Die Straßenbahnlinie 2 wird zwischen Kö und Wertachbrücke über die Trasse der Linie 4 umgeleitet.

Die Christkindltram tourt wieder durch Augsburg

Zum Engelesspiel, das jeweils an den Adventswochenenden am Freitag, Samstag und Sonntag um 18 Uhr stattfindet, fährt der Ersatzbus B2 zwischen 17.30 und 18.30 Uhr alle 15 Minuten zwischen den Haltestellen Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz und Königsplatz.

Die Christkindltram fährt wieder durch die Stadt. Foto: Christine Baier (Archivbild)

Die Christkindltram der Stadtwerke fährt ab Montag, 21. November, bis einschließlich Montag, 26. Dezember, durch Augsburg und verbreitet vorweihnachtliche Stimmung. Außen gestaltet und innen mit Christbaumschmuck verziert, rollt sie auf täglich wechselnden Linien durch die Stadt. In der Christkindltram können Wunschzettel in einer Wunschbox eingeworfen werden. Mit etwas Glück bekommen die Gewinnerinnen und Gewinner dann schon vor Heiligabend ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk, heißt es von den Stadtwerken. Den Fahrplan der Christkindltram finden Interessierte unter swa.to/swainachtet.

Gepäckbus: Shopping-Tüten ablegen und Christkindlesmarkt genießen

In der Adventszeit ist am Merkurbrunnen am Moritzplatz auch wieder der Gepäckbus zu finden. Von Dienstag, 22. November, bis einschließlich Freitag, 23. Dezember, können dort gratis die Shopping-Tüten zwischengelagert werden. Der Service orientiert sich an den Öffnungszeiten des Christkindlesmarkts und steht von Montag bis Donnerstag zwischen 12 und 20.30 Uhr sowie freitags und samstags jeweils von 12 bis 22 Uhr bereit.

