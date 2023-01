CO₂-Steuer fürs Heizen: Droht Kostenchaos für Mieter in Augsburg?

Plus Mieter und Vermieter müssen sich die CO₂-Abgabe jetzt teilen. Experten aus Augsburg verraten, wie die Berechnung funktioniert und welche Kostenfalle man vermeiden sollte.

Mieterinnen und Mieter sehen es noch nicht auf ihrer Abrechnung - doch seit Januar gelten bei der CO₂-Abgabe fürs Heizen mit Öl und Erdgas bundesweit neue Regeln. Mieter und Vermieter müssen die Kosten anteilig übernehmen, je nachdem, wie gut oder schlecht die Energiebilanz der Wohnung ist. Die Bundesregierung erhofft sich damit einen größeren Anreiz für energetische Sanierungen. Vor Ort gibt es vor allem Kritik. Gabriele Seidenspinner vom Eigentümerverband Haus & Grund in Augsburg spricht von einer "Chaos-Situation für Mieter und Vermieter".