1000 Menschen demonstrieren in Augsburg gegen Corona-Maßnahmen

In der Augsburger Innenstadt finden am Samstagnachmittag zwei Demos gegen Corona-Maßnahmen statt. Der Verkehr wird teils lahmgelegt, es kommt zu Verstößen.

Rund 1000 Menschen haben sich am Samstagnachmittag in der Augsburger Innenstadt versammelt, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Menge verteilte sich auf zwei Veranstaltungen, die ineinander übergingen. Die erste Demo begann um 15 Uhr am Königsplatz, nach einem Zug durch die Innenstadt löste sich die Versammlung bei regnerischem Wetter um 18 Uhr am Rathausplatz auf. Wegen der Demonstrationen kam es teilweise zu Verkehrsverzögerungen, Straßenbahnen konnten den Rathausplatz nicht mehr passieren.

Verkehr behindert: Anti-Corona-Demo in Augsburger Innenstadt

Die Rednerinnen und Redner kritisierten die Corona-Politik sowie geltende Beschränkungen. Offizieller Anlass der ersten Demonstration war die derzeit diskutierte Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Schilder hoch, die sich gegen eine mögliche Impfpflicht richteten; teilweise wurden auch Deutschland-Fahnen geschwenkt. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot am Rathausplatz präsent. Sie stellte mehrere Verstöße gegen die Abstandspflicht fest. Am Schluss der Veranstaltung rief ein Redner das Publikum zu einer Menschenkette auf; ihn könnte nun eine Anzeige erwarten.

Wegen des Demontrationszugs wurde der Verkehr in der Innenstadt teilweise lahmgelegt. Foto: Max Kramer

Polizei stellt Verstöße fest, mehr Veranstaltungen geplant

Nach Polizeiangaben verlief die Veranstaltung friedlich. Bereits Anfang vergangener Woche war auf dem Rathausplatz gegen eine Impfpflicht im Gesundheitswesen demonstriert worden, es kamen gut 200 Menschen. Die Redner am Samstag kündigten an, künftig regelmäßig zu Demonstrationen in Augsburg aufzurufen.