Augsburg

vor 35 Min.

Nach Corona-"Spaziergang" mit 1000 Personen: Stadt erlässt Allgemeinverfügung

Plus Erstmals fand in Augsburg eine größere Corona-Demo ohne Anmeldung statt, die Polizei hielt sich zurück. Nun passt die Stadt mit Blick auf weitere Aktionen die Regeln an.

Von Max Kramer

Die Corona-Demos haben in Augsburg Fuß gefasst. Seit Ende November artikulieren mal größere, mal kleinere Menschengruppen ihre ablehnende Haltung gegenüber geltenden und kommenden Maßnahmen. Was Anfang der Woche geschah, war jedoch neu: Erstmals wurde Augsburg Schauplatz eines größeren "Spaziergangs" - also eines Demonstrationszugs, der zwar im Voraus geplant und organisiert, jedoch nicht bei Stadt und Polizei angemeldet worden war. In der Spitze rund 1000 Menschen schlängelten sich so durch Alt- und Innenstadt, von Rathaus-, Elias-Holl- und Königsplatz über Hauptbahnhof, Halderstraße und Königsplatz zurück zum Rathausplatz. Die Polizei, bei bisherigen Veranstaltungen als Begleitung sehr präsent, schien überrascht und postierte sich diesmal nur an einzelnen Stellen entlang des Zugs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen